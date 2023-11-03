СБУ впіймала російського «крота» у Запорізькій ОВА (фото, відео)

В Запоріжжі, де нещодавно СБУ затримала російського інформатора, який стежив за ЗСУ за допомогою прихованих вебкамер на дорогах, розкритий «крот» фсб — чоловік влаштувався до Запорізької ОВА, щоб «зливати» інформацію про Сили оборони України на півдні країни.

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Як повідомляють в Службі безпеки, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, він намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. Для цього російський «кріт» намагався використати свій доступ до серверів держустанови, але його своєчасно викрили та затримали.

Фото СБУ

Фото СБУ

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Ворожим інформатором виявився мешканець Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

Фото СБУ

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Встановлено, що у вересні цього року він з власної ініціативи запропонував окупантам свою «допомогу» у війні проти України. Про це він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах. На нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб та залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася. Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру.

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Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь рф. Йому повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою, санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що на Одещині СБУ викрила ворожого інформатора, який для маскування розвідувально-підривної діяльності влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Фото СБУ

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