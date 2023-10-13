Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: в Одесі знешкодили російського агента (фото)

В Одесі, ще нещодавно українська спецслужба знешкодила російського інформатора та корегувальника, який діяв під прикриттям «волонтерства», затриманий зрадник, який влаштувався до міжнародної організаціїі, щоб шпигувати за оборонцями міста

Як повідомляють в СБУ, ворожий агент діяв за завданням головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), розвідуючи позиції Сил оборони на території регіону. Для маскування розвідувально-підривної діяльності він влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Фото СБУ

Діючи під прикриттям, одесит об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ. Також ворога цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.

Зрадником виявився місцевий житель, який ще у 2014 році за вказівкою спецслужб рф проводив активну діяльність у проросійських організаціях, але після провалу кремлівського проєкту «руськой вєсни» на Одещині, його перевели у «режим очікування».

«Невдовзі після 24 лютого 2022 року на фігуранта дистанційно вийшов резидент агентурної мережі гру з території рф та „активував“ свого інформатора для збору розвідувальних відомостей в обласному центрі. Для комунікації з окупантами фігурант використовував заздалегідь відпрацьовані канали зв’язку через месенджери. Під час обшуку у зловмисника вилучено зброю з боєприпасами та мобільний телефон із доказами його листування з агресором», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

До речі, резидент затриманого агента був ще і куратором диверсанта, якого СБУ затримала минулого року — у травні 2023 року його засудили до довічного ув’язнення.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями: ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зраднику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що у Запоріжжі нещодавно викрили двох ворожих інформаторок. Одна з них за гроші «зливала» ворогу інформацію про бійців ЗСУ, у тому числі й родичів, які наразі воюють проти окупантів.

Фото СБУ

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