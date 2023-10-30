Зрадив Україну за 30 тисяч гривень: агент росіян напихав Запоріжжя прихованими камерами, щоб шпигувати за ЗСУ (фото, відео)

У Запоріжжі, де нещодавно Служба безпеки України затримала агентку фсб, яка «зливала» росіянам дані своїх родичів-військових та бійців ЗСУ з передової, викрили ще одного ворожого поплічника.

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Як повідомляють в СБУ, зрадник збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Одним із перших його завдань був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ — таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби.

Фото СБУ

Ворога особливо цікавили колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті.

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«Встановлено, що для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. Таким чином СБУ запобігла передачі розвідданих агресору», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агент фсб, який встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав «куратор», маскував їх, закріплюючи на опорах зовнішнього освітлення доріг. Вони мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам фсб.

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Фото СБУ

«За виконання ворожого завдання російська спецслужба переправила на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. СБУ поетапно задокументувала злочинні дії зловмисника та затримала агента під час технічної перевірки однієї з вебкамер», — зазначили в СБУ та додали, що поплічником агресора виявився місцевий житель, який наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

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Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено нову вебкамеру, яку він планував додатково встановити, щоб відслідковувати переміщення Сил оборони. Також вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з фсб. Мешканцю Запоріжжя повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (замах на державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Сумщині правоохоронці затримали трьох ворожих інформаторів. Місцева мешканка, завербована росіянами, залучила до роботи на користь країни-агрессорки свою мати та ще одного жителя прикордонного регіону.

Фото СБУ

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