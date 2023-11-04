Потреба у свіжих силах на фронті величезна: експерт пояснив, коли почнуть призивати всіх без винятку чоловіків

Загальна мобілізація триває від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. В рамках цього процесу призивають всіх чоловіків, віком від 18 до 60 років, які мають статус військовозобов'язаних. Однак, наразі в країні потрібно посилювати мобілізацію.

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Про це розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

На думку експерта, в Україні вже найближчим часом можуть посилити призов. Однак, незважаючи на це, до війська не можуть мобілізувати абсолютно всіх чоловіків.

Також, Коваленко додав, що в Україні є доволі велика кількість латентних сепаратистів, які приховують свою прихильність до росії. Тому, такі особи, звичайно, не можуть бути мобілізовані до армії, адже вони не здатні проходити службу належним чином.

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«На жаль, сьогодні у нас є певна кількість чоловіків, які непридатні для виконання функцій військовозобов'язаного, захисника України з однієї причини — вони латентні сепаратисти. Це серйозне питання. Нам потрібні мотивовані, патріотично налаштовані люди. Люди з вулиці можуть виявитися, наприклад, агентами ворожих спецслужб, які будуть направлені на полігон», — розповідає військовий експерт.

За словами Коваленка, незважаючи на те, що у ворога більший мобілізаційний ресурс, досягти переваги на фронті можливо, якщо посилити декілька інших напрямків.

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«У росіян значно більший мобілізаційний ресурс, це правда. Наше завдання, окрім мобілізації, — покращувати систему управління ресурсами, технічне забезпечення. Комплексно це зможе створити паритет навіть за умови, якщо у росіян буде кількісна перевага. Тобто за таких умов кількісна перевага росіян не буде такою критичною», — каже Коваленко.

Своєю чергою військовий психолог та офіцер 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Андрій Козінчук вважає, що чергова хвиля мобілізації зараз дуже необхідна, тому що люди на фронті «закінчуються».

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«Потреба у свіжих силах на фронті є величезною — ми вже закінчуємося. Люди на війні, на жаль, гинуть, а є ще й поранені. Особисто я зараз із травмою перебуваю не у війську, а у шпиталі, і хтось замість мене виконує мою роботу. Люди поступово йдуть, шпиталі переповнені. У мене особисто в підрозділі звільняються дядьки, яким по 60 років. Нам потрібні свіжі сили на фронті. Ті, хто залишилися — вони стомлені, виснажені, з контузіями. Тобто є величезна потреба, аби освіжити наших людей на передовій», — вважає Андрій Козінчук.

Тому суттєве посилення мобілізації — лише питання часу.

Нагадаємо, що у колонці The Economist головком Залужний розповів, як в Україні намагаються посилити мобілізацію і підготовку захисників. Зокрема, за його словами, вже запроваджено «бойове стажування», яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих і навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки.



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