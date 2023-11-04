«Це не патова ситуація»: Зеленський відреагував на статтю Залужного

Зараз поширюється багато думок щодо ситуації на фронті, але всупереч різним твердженням, положення на фронті навряд чи можна назвати патовим.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Очільник Української держави нагадав про те, що на початку повномасштабного вторгнення російських терористів, на Заході лунали сигнали про те, що нашій країні нібито необхідно віддати території, визнати їх за росією й відмовитись від Європи та НАТО. Втім, українці продовжували боротись й перемогли.

«Сьогодні пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються і є різні думки… Всі люди, незалежно від свого статусу. І все зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина», — заявив президент.

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За словами лідера країни, Україна береже своїх військових й не планує кидати їх в наступальні місії, як робить це росія щодо своїх солдатів. Передача винищувачів F-16 вирішить питання контрольованості неба.

Президент нагадав про те, що рішення по літаках F-16 вже прийнято й наразі залишилось дочекатись завершення навчання наших пілотів.

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«Довгий процес. Швидкі є рішення, і вони не такі якісь там космічні, технологічні. Ми спробували. Коли на фронті є ППО, всі чітко розуміють: військові ідуть вперед, біжать, їдуть, використовують техніку. Ідуть ті чи інші контрнаступальні дії. Ми були рік тому в складній, дуже складній ситуації, як зараз. Патовій ситуації, всі сказали — патовій ситуації. Все. Всі забули. Кілька впевнених хитрощів, тактик, військових операцій, і ви пам’ятаєте, Харківський регіон було звільнено, частина. І ви пам’ятаєте, що було в Херсоні», — додав Володимир Зеленський.

Як відзначив президент, наразі є різні думки про ситуацію, однак «ми не маємо права навіть думати опускати руки». Альтернативи, окрім продовження боротьби, наразі немає.

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«Але яка альтернатива? Треба віддати тоді третину нашої держави. Це буде тільки початок. Він (володимир путін, російський диктатор, — Авт.) же цим не закінчить. Ми вже знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємося до тієї чи іншої думки або формату? Треба всім зібратися і вирішувати питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, блокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось про що треба думати. Тільки про це», — наголосив Зеленський.

Зазначимо, що слова президента можна вважати «відповіддю» на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яка днями з'явилась у виданні The Economist. В ній головком висловлює думку про те, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут й наразі жодна зі сторін не може просуватись, оскільки однакового технологічно оснащена. Він зазначив, що війна переходить на новий етап — «позиційний», якому притаманні виснажливі бої. Стаття Валерія Залужного, за даними зарубіжних ЗМІ, розпалила партійні пристрасті" в американському Конгресі, а в Білому домі заявили про важливість продовження підтримки України.

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