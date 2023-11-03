«Оперативний глухий кут»: німецький генерал оцінив ситуацію на російсько-українському фронті

Будь-яку війну можна виграти військовим шляхом, це стосується і війни в Україні. Але правда полягає і в тому, що кожна війна закінчується за столом переговорів, на яких першочергове значення має позиція на полі бою кожної зі сторін. Про це сказав голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю Stuttgarter Nachrichten.

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Він вважає, що в Україні на фронті склався «оперативний глухий кут». За словами німецького генерала, вже кілька тижнів спостерігається «фаза оперативного глухого кута», а ініціатива перемикається між українськими та російськими силами.

«Український наступ на півдні під Запоріжжям втратив темп. Проте досягнуті там завоювання земель можна було консолідувати та зберегти. На півночі та сході, наприклад у районі Донецька, ми бачимо, що Росія знову атакує з максимальним використанням людей та техніки. Досі прогрес був незначним», — сказав Фройдінг.

Він зазначив, що зима вплине на бойові дії, але не варто переоцінювати фактор погоди, особливо на півдні.

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«Я вважаю, що взимку обидві сторони будуть змушені освіжати та навчати війська. Темпи сповільняться, але застою не буде. Цілком можливо, що обидві сторони зосередять свої зусилля на боротьбі з об'єктами у внутрішніх районах, такими як склади, інфраструктура та командні пункти», — заявив генерал.

Крістіан Фройдінг також прокоментував втрати Москви у війні та резерв живої сили армії рф. За його словами, зараз рф не зважає на втрати у війні. Зокрема, ці втрати відповідають загальноприйнятій доктрині російської армії.

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За словами Фройдінг, втрати росії також показують, «який погляд на гуманність переважає у російських збройних силах».

«Ви хочете досягти успіху, не враховуючи втрати людей і матеріалів. Наразі росіяни, мабуть, впевнені, що їм не потрібно берегти сили. Так, росія має великий потенційний резерв солдатів», — наголосив Фройдінг.

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Німецький генерал зазначив, що наразі складно сказати, наскільки рф хоче посилити мобілізацію через політичні мотиви. Адже навесні 2024-го там заплановано «вибори».

«Що стосується матеріалу, то ми вже бачимо, що часто використовуються моделі 1960−1970-х років. Однак хвалена „чудо-зброя“, як-от танк Т-14 „Армата“, наразі не з'явилася», — сказав Крістіан Фройдінг.

Як писали «ФАКТИ», раніше в статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зайшла у глухий кут.

Фото: Генштаб ЗСУ

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