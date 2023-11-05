І повоювати не встиг: що відомо про носія «Калібрів» російський корабель «Аскольд», знищений у Керчі (відео)

Інформацію про те, що на суднобудівному заводі в тимчасово окупованому Криму було завдано удару по носієві крилатих ракет «Калібр» — малому ракетному кораблю «Аскольд» — підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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«Підтверджую», — написав він на своїй сторінці в соцмережах, супроводивши цей пост трьома емодзі: ракетою, кораблем і полум`ям.

«Аскольд» — один із найновіших і найсучасніших кораблів чф рф, який спустили на воду в Керчі у 2021 році. Оснащення корабля — 8 пускових установок ракет, система ППО ЗРК «Панцир-М» та комплекс розвідувальних БПЛА «Орлан-10».

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За інформацією спікера Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, «Аскольд» перед вступом у бойові дії проходив на заводі остаточні випробувальні роботи.

«Наш командувач навіть натякнув, що немов скальпелем (крилаті ракети SCALP французького виробництва) пройшлися, це меседж для наших партнерів, якими ракетами можливо був вражений цей один із найсучасніших кораблів, який навіть ще не брав участі у бойових діях», — зазначив він.

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Нагадаємо, що напередодні Олещук висловив надію на те, що ще один плавзасіб противника пішов слідом за «москвою», подякувавши пілотам тактичної авіації за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу «Затока» в Керчі: «Молодці, наче SCALPелем пройшлися».

Тим часом у ЗСУ заявили, що українські війська готуються до масштабної зимової атаки різних регіонів росії за допомогою дронів-камікадзе. Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, повідомляє Independent. У тому числі, удари завдаватимуться й по території тимчасово окупованого рф Криму.

«Ми маємо намір отримати вигоду з досвіду, накопиченого нами за попередні роки, і використовувати безпілотники, щоб завдати нищівного удару по росіянам, коли бойові дії будуть набагато статичнішими», — сказав Баранов і додав, що таким чином Україна має намір закріпити успіхи останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об'єктів в окупованому Криму та містах росії.

Нагадаємо, що у вересні ЗСУ завдали влучного удару по судноремонтному заводу в Севастополі, де на той момент знаходилися російський підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ».

Фото з мережі

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