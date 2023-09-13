У ГУР підтвердили враження корабля та підводного човна рф у Севастополі

В результаті нічної атаки на судоремонтний завод у Севастополі пошкоджено 2 судна — підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

Про це у коментарі «Бабель» заявив представник ГУР Андрій Юсов «Бабель».

«Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе, зокрема обладнання. Можемо підтвердити ураження великого десантного корабля «Ростов-на-Дону» та підводного човна «Мінськ», — сказав він.

За даними ЗСУ, ціна субмарини, яка була уражена в ході атаки в Севастополі приблизно $ 300 млн.

«Крім неї ураження отримав ВДК та знищено приміщення, де русня планувала розгорнути потужності для будування надводних дронів у 2024 році», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 2 загиблих, 26 людей постраждали.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук натякнув, що ракетний удар по Криму завдала українська авіація та подякував пілотам за відмінну бойову роботу.

«А поки окупантів „штормить“ і вони досі приходять до тями від нічної бавовни в Севастополі, дякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за відмінну бойову роботу! Далі буде…», — написав Олещук.

Раніше міноборони рф заявляло, що в ході атаки отримали пошкодження два кораблі, які перебувають на ремонті на «Севморзаводі», що потрапив під обстріл. Назв судів не озвучували.

Нагадаємо, сьогодні вночі в росії дрон атакував завод, який виготовляє продукцію для авіації та космосу рф.

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