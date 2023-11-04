В Керчі пролунали вибухи: міг постраждати малий ракетний корабель рф

Ввечері в суботу, 4 листопада в тимчасово окупованому Криму, в місті Керч знову прогриміли вибухи.

Окупаційний «глава» Криму сергій аксьонов поспішив заявити про «працю ППО».

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«У районі суднобудівного заводу ім. Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків», — повідомив він у Telegram.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомили, що на суднобудівному заводі в Керчі є влучання в споруджуваний малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт».

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Згодом з'явилися повідомлення про пожежу на місці ймовірного прильоту і пояснення, що постраждале від удару судно — це малий ракетний корабель «Аскольд», який був спущений на воду лише у 2021 році. Факт ураження «Громадському» підтвердили розвідники.

Спуск корабля на воду

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Пізніше місцеві ЗМІ показали пожежу на судоремонтному заводі — перед настанням темноти вона розгорілася з новою силою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що ЗСУ завдали удару по стратегічному об'єкту системи ППО росіян на західному узбережжі Криму. Через українські удари по Криму російське командування перекидає кораблі Чорноморського флоту РФ із Севастополя до інших портів.

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