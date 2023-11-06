Розтратив майже 1 млрд грн державних коштів: СБУ викрила колишнього заступника глави Міноборони Шаповалова

СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн. Йдеться про В'ячеслав Шаповалова, який в січні цього року звільнився з посади.

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За даними СБУ, він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

За матеріалами справи, у 2022 році чиновник, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

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На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику — колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

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Наразі обидва колишні посадовці знаходяться під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку цього року ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міноборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2−3 рази порівняно з цінами в супермаркетах.

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