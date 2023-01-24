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Політика

«В традиціях європейської та демократичної політики»: заступник Резнікова подав у відставку через скандал у Міноборони

10:30 24 січня 2023
В&#39;ячеслав Шаповалов

У вівторок, 24 січня, стало відомо, що у зв'язку зі скандалом у Міноборони, подав у відставку заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов. Його прохання вже підтримав голова відомства Олексій Рєзніков.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Як йдеться у заяві, В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб «не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ в результаті кампанії звинувачень, пов'язаних із закупівлею послуг харчування».

«Попри те, що озвучені звинувачення необґрунтовані та безпідставні, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є гідним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони вищі за будь-які кабінети чи крісла», — зазначається на сайті міністерства.

Нагадаємо, після публікації матеріалу про нібито завищення цін на продукти для армії, у Міноборони назвали наведені у статті цифри маніпуляцією. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив деталі контрактів на харчування військових на засіданні Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Міністр пояснив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Предметом закупівлі є вартість добового раціону військового. Минулого року ця сума становила 120 грн на одного бійця на добу. Цього року домовились про ціну 145,8 грн.

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