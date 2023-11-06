Продавав наркотики просто на зупинці: в Києві затримано водія маршрутки

Після того, як в Києві викрили наркокур’єрку, правоохоронці затримали водія маршрутки, який збував наркотики на зупинці громадського транспорту.



«Водію повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України)», — повідомили в столичній прокуратурі.



За даними слідства, водій, який працював на маршруті Малин — Київ, незаконно придбав канабіс з метою подальшого збуту.



Чоловік перевозив наркотичний засіб до столиці та займався його продажем на зупинці громадського транспорту.



В ході обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено розфасовані партії наркотику, підготовлені до збуту.



Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше на Рівенщині з амфетаміном спіймали керівників військкомату.

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