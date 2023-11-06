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Події

Ховала в шині 12 кг наркотиків: в Києві викрили наркокур’єрку

12:15 6 листопада 2023
Оперативне фото поліції

У Києві правоохоронці запобігли витоку в обіг партії психотропу — солей Альфа-PVP (саме їх вживання нещодавно призвело до резонансної смерті двох 15-річних киянок). Все сталося на вулиці Трускавецький у Дарницькому районі столиці. Там поліцейські помітили підозрілий автомобіль, який зупинився у лісопарковій зоні в безлюдному місці. Водійка іномарки дістала з багажного відділення запасне колесо та залишила на землі. Замість нього жінка поклала до багажника іншу автомобільну покришку та почала рух, але правоохоронці її зупинили.

У ході огляду транспортного засобу поліцейські виявили 11 поліетиленових пакунків, захованих у покришці, повідомили у Поліції Києва.

Нарковантаж у покришці

Ще один пакунок знаходився у жінки в сумці. При спілкування з нею з’ясувалось, що в згортках знаходиться психотропна речовина, вагою близько одного кілограма кожний. Для документування події дільничні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Поліцейські вилучили пакунки та попередньо встановили, що жінка є наркокур'єром. Підозрювана отримала оптову партію наркотиків для подальшого дрібного збуту в столиці. Висновок хімічної експертизи показав, що вилучене є психотропною речовиною — солями Альфа-PVP.

38-річна місцева мешканка вже в цьому році була засуджена за збут наркотиків, однак суд звільнив її від покарання з випробувальним терміном.

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Затримана підозрювана

Нині ж їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — це збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає вже від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше з амфетаміном спіймали керівників військкомату на Рівнещині,

Фото поліції

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