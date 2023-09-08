Без кайфу немає лайфу: керівників військкомату на Рівнещині спіймали з амфетаміном (фото)

Справа з наркотиками у військкомів Рівненської області набула продовження. Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який систематично постачав своєму керівнику наркотики.

Військком систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані «закладки», повідомили в ДБР.

За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині.

«Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи „білою міткою“, а один одного — за вигаданими кличками», — йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП підозрюється у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше під час проведення розслідування правоохоронці вилучили 8 пакетів з амфетаміном у керівника Рівненського районного ТЦК та СП.

Тоді ж керівники військкомату побили водія стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного військкомату за те що той планував доповісти про їхні порушення під час служби. Побиття знімали на телефон.

Головному військкому Рівненської області, який побив бійця, вручили підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 ККУ). Він може провести у в'язниці до 12 років.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно ДБР викрило хабарника-воєнкома з Донецької області. Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району разом зі спільником оформлював «липові» документи для виїзду за кордон.

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