Готуються тікати: на окупованій частині Херсонщини росіяни мінують об'єкти критичної інфраструктури

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. За добу, що минула, на Авдіївському напрямку українські бійці відбили понад 20 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області.

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Загалом на фронті за добу було зафіксовано 78 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Втрати особового складу ворожої армії наблизилися до 307 тисяч військових — за добу ЗСУ ліквідували ще 890 окупантів.

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Фото Генштабу

Тим часом в Головному управління розвідки Міноборони України повідомляють, що на окупованій частині Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру — закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

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«Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати», — додали в ГУР.

Нагадаємо, що у Повітряних Силах ЗСУ підтвердили влучний удар по російському ракетоносію «Аскольд» — малий десантний корабель було уражено на суднобудівному заводі у Керчі.

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Фото Генштабу ЗСУ



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