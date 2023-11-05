Під Авдіївкою та Мар'їнкою відбито десятки атак противника, ліквідовано майже тисячу окупантів: підсумки 619-го дня війни (фото, відео)

Протягом доби, що минула, ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зокрема у Дніпрі.

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В командуванні Повітряними Силами ЗСУ повідомляли, що напередодні увечорі оборонці неба збили три ворожі ракети «Іскандер К», які ворог спрямував на Дніпропетровщину та Полтавщину.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Є постраждалі, серед них двоє дітей. Одна жінка загинула.

Фото ОВА

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Фото ОВА

«Станом на зараз відомо, що ушкоджень зазнало щонайменше 9 приватних будівель. Дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Вони перебуватимуть під наглядом лікарів. Ще у одного чоловіка відкритий перелом гомілки. Усі постраждалі отримали медичну допомогу», — зазначив він та показав наслідки обстрілів.

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Фото ОВА

Фото ОВА

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В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що протягом минулої доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення:

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни тут відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку загарбник вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника.

Втрати особового складу армії ворога станом на ранок неділі, 5 листопада, перевищили 305 тисяч військових.

Фото Генштабу

В інфографіці Генштабу наразі не вказана ліквідація ворожого корабля, хоча напередодні увечорі був офіційно підтверджений влучний удар по судобудівному заводу в Керчі, де міг знаходитися малий ракетний корабель «Аскольд».

Фото Генштабу ЗСУ

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