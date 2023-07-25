Жахлива ДТП у Києві: на блокпосту водій збив двох військовослужбовців, одного з них — на смерть
В Києві, який пережив нічну атаку російських дронів, сталася смертельна ДТП — на блокпосту водій збив двох військовослужбовців, один з яких загинув на місці. Пораненого ушпиталили.
Про аварію повідомили в Офісі генпрокурора.
Смертельна ДТП сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.
За даними слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.
Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший — госпіталізований у важкому стані.
Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у травні суддя напідпитку у цьому ж районі столиці теж насмерть збив нацгвардійця.
Як повідомляли «ФАКТИ», 24 липня чотири людини загинули у страшній ДТП на Хмельниччині.456