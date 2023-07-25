Жахлива ДТП у Києві: на блокпосту водій збив двох військовослужбовців, одного з них — на смерть

В Києві, який пережив нічну атаку російських дронів, сталася смертельна ДТП — на блокпосту водій збив двох військовослужбовців, один з яких загинув на місці. Пораненого ушпиталили.



Про аварію повідомили в Офісі генпрокурора.

Смертельна ДТП сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

За даними слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший — госпіталізований у важкому стані.

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 КПК України на місці події.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у травні суддя напідпитку у цьому ж районі столиці теж насмерть збив нацгвардійця.

Як повідомляли «ФАКТИ», 24 липня чотири людини загинули у страшній ДТП на Хмельниччині.

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