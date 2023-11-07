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«Червона помада, обійми рідної людини»: Наталка Карпа заінтригувала новою фотосесією та поділилась, як долає стрес

22:00 8 листопада 2023
Наталка Карпа з донькою Златою

Співачка Наталка Карпа, яка розповідала, як з родиною переживає війну та про внесок у нашу перемогу, та її 3-річна дочка Злата продемонстрували розкішні луки у новій фотосесії. Артистка, одягнута у чорний піджак та топ з глибоким вирізом, ніжно обійняла дівчинку, якій обрала червону сукню. На іншій світлині Наталка тримає келих із шампанським та цукерку.

«Останнім часом, в інформаційному просторі, з’являється багато інформації про те, як не втрачати баланс, гармонію, як черпати та розподіляти життєву енергію, яку, якщо чесно, у часі постійного стресу часом не так легко віднайти. І знаєте, що я вам скажу, щоб там не радили модні та знані експерти — у кожного з нас є свій персональний рецепт! Мій насправді простий, але дієвий», — підписала фото артистка.

За словами Карпи, їй допомагають бути в тонусі солоденька цукерочка, червона помада, обійми рідної людини і можливість створювати музику.

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«Список, звісно, можна і продовжувати, але вже і ці чотири пункти додають сил, наснаги, жіночої впевненості та всеперемагаючої любові», — додала вона.

Фоловери підтримали зірку та не пошкодували їй компліментів у коментарях.

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«І всі близькі серцю живі, та ми стабільні! Додам до цього допису переліку», «Наталко, вам дуже личить такий образ!!!» — писали співачці її шанувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про творчу колаборацію Наталки Карпи із відомим стендап-коміком Вадимом Дзюнько.

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