«Зливала» ворогу інформацію про позиції ЗСУ під Бахмутом: правоохоронці затримала російську інформаторку

Зовсім нещодавно контррозвідники Служби безпеки викрила цілу мережу інформаторок ворога на Донбасі, але це не стало пересторогою для інших колаборанток. Як повідомили у СБУ, цього разу поблизу передової затримали місцеву мешканку, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута.

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Насамперед вона намагалась встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, у тому числі артсистем HIMARS.

Також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників.

За даними слідства, ворожа поплічниця проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання — в районі міста Костянтинівка. Для цього вона пильно спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала «потрібні» відомості у знайомих під виглядом побутових розмов.

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Отриману інформацію вона «зливала» до чотирьох Телеграм-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України.

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Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її за місцем проживання. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі розвідвідомостей агресору.

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Як встановило слідство, жінка підписалась на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року та згодом почала публікувати там свої «дописи» з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану»).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що нині на Бахмутському напрямку триває наступальна операція ЗСУ, паралельно наші захисники відбивають атаки російських сил.

Фото СБУ

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