Працювали на ФСБ та «вагнерівців»: на Донбасі викрили мережу жінок-агентів

Серед зрадників, які після повномасштабної російської агресії почали працювати на ворога, співробітники СБУ виявляють досить багато жінок.

Так, днями на Донеччині СБУ викрила жіночу агентурну мережу, яка працювала на фсб та «вагнерівців»

Як повідомили у спецслужбі, особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію рф проти України.

Зловмисниці одночасно працювали на фсб та приватну військову компанію «вагнер».

За вказівками окупантів, їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону.

Передусім вони намагались виявити і «злити» агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою.

Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.

Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

Отримані відомості передавали за двома каналами зв’язку — російському «куратору» з фсб та представнику «вагнерівців».

Для комунікації використовували закриті чати в одному з популярних месенджерів.

Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих.

Крім того, встановлено особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до рф для координації «підопічних» з території країни-агресора.

За даними слідства, всі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Ще до 24 лютого 2022 року вони були завербовані окупантами і донедавна перебували в «режимі очікування».

Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями СБУ попередила про підступні плани «вагнерівців» у білорусі.

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