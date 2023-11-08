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Події

У центрі Києва зітнулися дві маршрутки: постраждали семеро людей

13:30 8 листопада 2023
Один з учасників ДТП

Складні погодні умови в Києві призвели до масштабної автопригоди на Берестейському проспекті. Інформація про нього надійшла до поліції після полудня, йдеться у повідомленні поліції у соцмережі.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

Вони встановили, що на дорозі через невизначення першочерговості проїзду відбулось зіткнення двох громадських транспортних засобів. Внаслідок автопригоди постраждало 7 пасажирів, двох з яких госпіталізовано до медичного закладу.

На місці ДТП

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Правоохоронці ще працюють на місці події, вирішуючи питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Херсоні семеро пасажирів маршрутки отримали поранення під час ворожого обстрілу.

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