У центрі Києва зітнулися дві маршрутки: постраждали семеро людей
Складні погодні умови в Києві призвели до масштабної автопригоди на Берестейському проспекті. Інформація про нього надійшла до поліції після полудня, йдеться у повідомленні поліції у соцмережі.
За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.
Вони встановили, що на дорозі через невизначення першочерговості проїзду відбулось зіткнення двох громадських транспортних засобів. Внаслідок автопригоди постраждало 7 пасажирів, двох з яких госпіталізовано до медичного закладу.
Правоохоронці ще працюють на місці події, вирішуючи питання щодо правової кваліфікації.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Херсоні семеро пасажирів маршрутки отримали поранення під час ворожого обстрілу.234