У центрі Києва зітнулися дві маршрутки: постраждали семеро людей

Складні погодні умови в Києві призвели до масштабної автопригоди на Берестейському проспекті. Інформація про нього надійшла до поліції після полудня, йдеться у повідомленні поліції у соцмережі.

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За викликом виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

Вони встановили, що на дорозі через невизначення першочерговості проїзду відбулось зіткнення двох громадських транспортних засобів. Внаслідок автопригоди постраждало 7 пасажирів, двох з яких госпіталізовано до медичного закладу.

На місці ДТП

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Правоохоронці ще працюють на місці події, вирішуючи питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Херсоні семеро пасажирів маршрутки отримали поранення під час ворожого обстрілу.

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