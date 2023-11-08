В Україні різко похолодало: де очікувати найбільших опадів і першого снігу

Як і прогнозували синоптики, від середи, 8 листопада, в Україні почалося стрімке зниження температури повітря. Про це у мережі попередила синоптикиня Наталка Діденко.

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Вона зазначає, що 8 листопада у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди — сильні. Регіонами, куди опади поки не дійдуть, є південний схід, Крим, Запоріжжя та територія Донеччини. При цьому найтепліше буде на Одещині, де стовпчики термометрів втримаються біля позначок +20-+22 градуси.

«Температура повітря відчутно знизиться на заході, півночі та в центрі України, максимально близько +7+12 градусів. На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло, +12+16 градусів. Найтеплішою передбачається погода у південній частині, +16+20, в Криму та на півдні Одещини +20+22 градуси», — відзначає синоптикиня.

У Києві в середу дощитиме, температура повітря вдень складе лише +9 градусів.

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Своєю чергою синоптик Ігор Кибальчич розповів про погоду до кінця тижня.

9 листопада

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У четвер у північних, південних та східних областях утримається дощова погода. На решті території країни буде переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, а у Приазов'ї очікуються окремі пориви до 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, у західних областях 0…+5 °С, вдень по всій країні стовпчики термометрів покажуть +7…+12 °С.

10 листопада

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Під впливом виступу антициклону очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями очікуються тумани. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, а вдень буде +8…+13 °С.

11 листопада

У суботу в Україні буде переважно без опадів. Лише вдень на крайньому заході очікуються дощі. Вітер південно-східний, 7−12 м/с, вдень у західних та південних регіонах окремі пориви досягатимуть 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С.

12 листопада

У неділю вночі у західних областях, а вранці та вдень у більшості областей, окрім сходу, прогнозуються рясні дощі, у Карпатах — з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С, а у західній частині похолоднішає до +4…+9 °С.

Нагадаємо також про роботи у городі та в саду, які треба встигнути зробити восени.

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