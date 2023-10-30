Семеро людей поранено внаслідок обстрілу маршрутки в Херсоні (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Загарбники обстріляли маршрутне таксі з пасажирами у Херсоні. Було розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 30 жовтня в обід окупанти вчергове здійснили мінометний обстріл Херсона. На одному із перехресть в зоні ураження снаряду, який вибухнув опинилося маршрутне таксі із пасажирами. За попередніми даними, поранення отримало семеро людей. Дані уточнюються. Пошкоджено також житлові будинки, лінії електропередач та автотранспорт. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, одна постраждала жінка знаходиться у тяжкому стані.

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«Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні. Це двоє чоловіків та пʼятеро жінок. 36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості», — повідомив він.

Прокудін також додав, що росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці.

«Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель — поранений. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу», — повідомив чиновник.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 30 жовтня противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та крилаті ракети, усі повітряни цілі знищено. Серед обстріляних вночі населених кунктів був і Херсон. Обласний центр ворог обстріляв з тимчасово окупованого лівого берега. Були пошкоджені бгатоповерхівки, загинула 85 річна жінка, до лікарні шпиталізували трьох постраждалих — жінку та двох чоловіків.

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