Відбитий пенальті Луніним та «чорний» день для Трубіна: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 8 листопада, матчами ще у чотирьох групах завершилася ігрова програма 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, де напередодні вихід до плей-оф забезпечили собі англійський «Манчестер Сіті» та німецький «Лейпциг», а зараз до них додалися іспанські «Реал» та «Реал Сосьєдад», мюнхенська «Баварія» та міланський «Інтер».

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Ліга чемпіонів. 4-й тур

Група А

«Баварія» (Німеччина) — «Галатасарай» (Туреччина) — 2:1 (Кейн, 80, 86 — Бакамбу, 90+3).

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«Галатасарай» тримався на «Альянц Арені» до 80-ї хвилини, при цьому небезпечно огризаючись (стамбульці навіть забили у ворота грізного опонента, але гол скасували через офсайд), але потім «дубль» Кейна розставив усе по своїх місцях.

«Копенгаген» (Данія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 4:3 (Ельюнуссі, 45, Діого Гонсалвеш, 45+9, з пенальті, Лерагер, 83, Барджі, 87 — Хойлунд, 3, 28, Бруну Фернандеш, 69, з пенальті). На 42-й хвилині вилучений Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

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Після того, як данець Хойлунд оформив дубль у ворота своєї колишньої команди, здавалося, що «Копенгагену» важко буде повернутися у гру. Але на 42-й хвилині за грубий фол було вилучено Рашфорда, і до перерви господарі змогли зрівняти рахунок. Маючи на одного гравця більше, данці знову дозволили іменитому супернику вийти вперед, але потім героїчними зусиллями все ж таки вирвали перемогу, яка стала для них першою на груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу з 2016 року.

Становище команд: 1. «Баварія» — 12 очок; 2. «Копенгаген» — 4; 3. «Галатасарай» — 4; 4. «Манчестер Юнайтед» — 3.

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Група В

«Арсенал» (Англія) — «Севілья» (Іспанія) — 2:0 (Троссард, 29, Сака, 64).

Українець Олександр Зінченко з'явився на полі відразу після перерви, вийшовши на заміну вже за рахунку 1:0 на користь «канонірів», і допоміг господарям довести матч до перемоги, вкиданням ауту на лівому фланзі розпочавши атаку на 64-й хвилині в епізоді з другим голом.

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Ланс» (Франція) — 1:0 (де Йонг, 12). На 90+2-й хвилині вилучений Гілавогі («Ланс»).

Становище команд: 1. «Арсенал» — 9; 2. ПСВ «Ейндховен» — 5; 3. «Ланс» — 5; 4. «Севілья» — 2.

Група С

«Реал» (Іспанія) — «Брага» (Португалія) — 3:0 (Браїм Діас, 27, Вінісіус Жуніор, 58, Родріго, 61). На 6-й хвилині Джало («Брага») не реалізував пенальті.

Щойно матч встиг початися, як у ворота «Реала» вже було призначено пенальті. Але зі стартових хвилин на поле вийшов українець Лунін, і наш співвітчизник у блискучому стилі парирував удар Джало з «точки». Цей сейв став своєрідним поштовхом для партнерів нашого співвітчизника, які забили три м'ячі та зрештою розгромили суперника.

Андрій Лунін парирує пенальті на 6-й хвилині

«Наполі» (Італія) — «Уніон» (Німеччина) — 1:1 (Політано, 39 — Фофана, 52).

Німецький клуб зміг перервати жахливу серію з 12 (!) поразок у всіх турнірах, вистоявши у Неаполі. І навіть за таких результатів «Уніон» цілком може розраховувати на євровесну.

Становище команд: 1. «Реал» — 12; 2. «Наполі» — 7; 3. «Брага» — 3; 4. «Уніон» — 1.

Група D

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Бенфіка» (Португалія) — 3:1 (Меріно, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 — Рафа Сілва, 49). На 29-й хвилині Мендес («Реал Сосьєдад») не реалізував пенальті.

Баски катком проїхалися по гостях, забивши тричі у ворота українця Трубіна в перші 21 хвилину матчу. Могло бути чотири після півгодини ігрового часу, але Мендес не реалізував пенальті, пробивши у стійки. Після перерви «орли» знайшли в собі сили відіграти один м'яч (перший гол «Бенфіки» в нинішньому груповому турнірі!), але повернути інтригу в поєдинок все ж таки не спромоглися.

«Зальцбург» (Австрія) — «Інтер» (Італія) — 0:1 (Лаутаро Мартінес, 85, з пенальті).

Становище команд: 1. «Реал Сосьєдад» — 10; 2. «Інтер» — 10; 3. «Зальцбург» — 3; 4. «Бенфіка» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» із голом Сікана сенсаційно переміг «Барселону» в Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Реал»

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