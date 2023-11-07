«Шахтар» з голом Сікана сенсаційно переміг «Барселону» у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 7 листопада, донецький «Шахтар», який поступився каталонцям у гостях (1:2), провів на «Фолькспаркштадіоні» у Гамбурзі номінально домашній матч групового турніру Ліги чемпіонів проти іменитої «Барселони».

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Ліга чемпіонів. Група Н. 4-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Барселона» (Іспанія) — 1:0

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Степаненко (Назарина, 73), Криськів, Зубков, Невертон (Швед, 90+8), Судаков, Сікан (Келсі, 62).

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Гол: Сікан (40).

Напередодні поєдинку з грізною командою Хаві новий наставник «Шахтаря» боснієць Маріно Пушич пообіцяв, що його підопічні зіграють сміливо. Мовляв, втрачати однаково нічого: за перші два місця в групі важко буде зачепитися, а доля третього рядка в таблиці, яка дає право на єврокубкову весну (Ліга Європи), швидше за все, і так вирішуватиметься в очному протистоянні з «Антверпеном».

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І перший тайм протистояння у Німеччині показав, що Пушич не кривив душею. Так, «Барса» від початку взяла м'яч під свій контроль. І все… За 45 хвилин каталонці не лише не створили жодного гольового моменту біля воріт Різника, вони у площину воріт донеччан жодного разу не пробили. А «Шахтар» свій шанс в атаці знайшов. І якщо Матвієнко, який опинився віч-на-віч з тер Штегеном після шикарного пасу Ракицького, на 15-й хвилині переграти німецького голкіпера не зміг, то Сікан на 40-й пробив головою на диво — 1:0.

Мало що змінилося на футбольному полі й після перерви. «Барса» атакувала, а свою команду після небезпечних ударів Гочолейшвілі та Сікана довелося рятувати… тер Штегену. У підсумку Хаві не витримав і вже на 59-й хвилині кинув у бій одразу чотирьох нових футболістів. А ось Пушичу довелося міняти автора гола Сікана вимушено — травма плеча (пізніше ще й Степаненко «зламався»).

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До самого фінального свистка каталонці кружляли «навколо та біля» штрафного майданчика чемпіона України і докружлялися до… сенсаційної поразки. Першої від «Шахтаря» за 15 років (2008-го гірники обіграли «Барсу» в гостях — 3:2). Весняна Ліга Європи від команди Пушича тепер, схоже, нікуди не подінеться. Чому б і за Лігу чемпіонів не поборотися? Тим паче після такого успіху…

В іншому поєдинку у групі зіграють (початок — о 22:00) португальський «Порту» та бельгійський «Антверпен».

Становище команд: 1. «Барселона» — 9 очок (4 матчі); 2. «Порту» — 6 (3); 3. «Шахтар» — 6 (4); 4. «Антверпен» — 0 (3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку Ліги конференцій «Зоря» — «Маккабі».

Фото ФК «Шахтар»

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