Неймовірний рубіж Холанда та успіх «Мілана» на очах у Бекхема: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 листопада, у чотирьох групах відновилися змагання у Лізі чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті». Достроково вийшла команда Хосепа Гвардіоли з групи і цього сезону. Разом з «Лейпцигом».

РЕКЛАМА

Ліга чемпіонів. 4-й тур

Група Н

«Шахтар» (Україна) — «Барселона» (Іспанія) — 1:0 (Сікан, 40).

РЕКЛАМА

«Порту» (Португалія) — «Антверпен» (Бельгія) — 2:0 (Еванілсон, 34, з пенальті, Пепе, 90+1). На 50-й хвилині вилучений Еккеленкамп («Антверпен»).

Головний конкурент «Шахтаря» у боротьбі за вихід з групи «Порту» зміг здолати бельгійців, які залишилися в меншості, завдяки точному удару з пенальті одного з найкращих бомбардирів нинішньої Ліги чемпіонів Еванілсона і пізньому голу 40-річного Пепе.

РЕКЛАМА

Становище команд: 1. «Барселона» — 9 очок; 2. «Порту» — 9; 3. «Шахтар» — 6; 4. «Антверпен» — 0.

Група Е

РЕКЛАМА

«Атлетико» (Іспанія) — «Селтик» (Шотландія) — 6:0 (Грізманн, 6, 60, Мората, 45+3, 76, Ліно, 66, Ньїгес, 86). На 23-й хвилині вилучений Маєда («Селтик»).

Початок жорсткого розгрому чемпіона Шотландії поклав чемпіон та віцечемпіон світу у складі збірної Франції Грізманн, який не пішов з поля без гола у третьому поспіль матчі Ліги чемпіонів. А продовжив — найкращий голеадор нинішнього турніру Мората (5 м'ячів).

«Лаціо» (Італія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 1:0 (Іммобіле, 45+1).

Найкращий бомбардир в історії римського клубу Іммобіле забив свій 200 м'яч за «Лаціо» і приніс команді перемогу над лідером групи.

Становище команд: 1. «Атлетико» — 8; 2. «Лаціо» — 7; 3. «Фейєноорд» — 6; 4. «Селтик» — 1.

Група F

«Мілан» (Італія) — «ПСЖ» (Франція) — 2:1 (Леау, 12, Жиру, 50 — Шкріньяр, 9).

На жаль, з'ясування стосунків між клубами розпочалося ще задовго до стартового свистка на Сан-Сіро. Напередодні гри в Мілані знову сталася різанина, коли близько 50 фанатів «червоно-чорних» напали на вболівальників парижан. У ході сутички 34-річному французу завдали двох ножових поранень. Добре, що його життю нічого не загрожує. Хто забув, раніше в Мілані перед матчем Ліги чемпіонів вже постраждав уболівальник «Ньюкасла», який вирішив прогулятися вулицями міста у футболці улюбленого клубу і в результаті потрапив до лікарні, з трьома ножовими пораненнями. Ще фанати «Боруссії» приїдуть…

Що ж до подій у матчі, який відвідав легендарний ексгравець міланців та парижан Девід Бекхем, то на швидкий гол ексфутболіста «Інтера»… Мілана Шкріньяра, «Мілан» відповів точним ударом Леау (щоб забити перший м'яч у турнірі, колишньому клубу Андрія Шевченка знадобилося 55 ударів!) та взяттям воріт від Жиру. Голкіпер-«зрадник» «ПСЖ» Доннарумма залишив колись рідний для себе стадіон не в найкращому настрої.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Ньюкасл» (Англія) — 2:0 (Фулькруг, 26, Брандт, 79).

Друга поспіль перемога дортмундців над одним із лідерів англійської прем'єр-ліги значно підвищила шанси «Боруссії» на вихід з «групи смерті».

Становище команд: 1. «Боруссія» — 7; 2. «ПСЖ» — 6; 3. «Мілан» — 5; 4. «Ньюкасл» — 4.

Група G

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 3:0 (Холанд, 23, з пенальті, 51, Фоден, 45+1). На 53-й хвилині вилучений Лаупер («Янг Бойз»).

Лідер атак «МанСіті» Холанд продовжує штампувати голи у найпрестижнішому клубному турнірі Європи — 39 м'ячів у 34 іграх турніру. З глузду з'їхати! До речі, норвежець — єдиний з 50 найкращих бомбардирів за всю історію турніру, хто забив більше голів, ніж зіграв матчів.

«Црвена Звезда» (Сербія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 1:2 (Генріхс, 81, у свої ворота — Сімонс, 8, Опенда, 77).

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 12; 2. «Лейпциг» — 9; 3. «Янг Бойз» — 1; 4. «Црвена Звезда» — 1.

У середу, 8 листопада, у Лізі чемпіонів зіграють: група А — «Баварія» — «Галатасарай», «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»; група В — «Арсенал» — «Севілья», ПСВ «Ейндховен» — «Ланс»; група С — «Реал» — «Брага», «Наполі» — «Уніон»; група D — «Реал Сосьєдад» — «Бенфіка», «Зальцбург» — «Інтер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги конференцій «Зоря» — «Маккабі».

Фото ФК «Манчестер Сіті»

65

Читайте нас у Facebook та Instagram