Поліція розшукала підлітків, які «на камеру» розгромили вагон електрички під Києвом (відео)

Буває, що дії неадекватних пасажирів на потягах призводять до того, що поневічені вагони доводиться відправляти на реставрацію, як це було в поїзді Київ — Трускавець. Втім, буває й так, що люди вчиняють так заради «хайпу» та «відосиків» у соцмережах.

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В «Укрзалізниці» повідомили, що поліція розшукала підлітків, які 28 жовтня розгромили вагон приміського поїзда Яготин — Київ. Ними виявилися учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.

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«Інцидент стався на перегоні Бориспіль — Баришівка близько 22-ї години, поблизу міста Бориспіль. Невідомі особи пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга № 6922 Яготин — Київ. Пізніше у мережі зʼявився відеодоказ злочину», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці оперативно встановили осіб. Підлітків 2008—2009 років народження разом із батьками та викладачами запросили для складання протоколів.

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В «Укрзалізниця» висловили сподівання, що збитки компанії будуть повністю компенсовані.

Нагадаємо, що схожа подія трапилася на Дніпропетровщині, де «відзначилися» двоє дівчат, які також похизувалися своїми «подвигами» у мережі. Їх досить швидко ідентифікували, а батьки погодилися компенсувати збитки (про цей випадок читайте в російськомовній версії новини).

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Фото — скріншот

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