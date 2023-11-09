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Поліція розшукала підлітків, які «на камеру» розгромили вагон електрички під Києвом (відео)

9:09 9 листопада 2023
Поламане сидіння в потязі

Буває, що дії неадекватних пасажирів на потягах призводять до того, що поневічені вагони доводиться відправляти на реставрацію, як це було в поїзді Київ — Трускавець. Втім, буває й так, що люди вчиняють так заради «хайпу» та «відосиків» у соцмережах.

В «Укрзалізниці» повідомили, що поліція розшукала підлітків, які 28 жовтня розгромили вагон приміського поїзда Яготин — Київ. Ними виявилися учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.

«Інцидент стався на перегоні Бориспіль — Баришівка близько 22-ї години, поблизу міста Бориспіль. Невідомі особи пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга № 6922 Яготин — Київ. Пізніше у мережі зʼявився відеодоказ злочину», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці оперативно встановили осіб. Підлітків 2008—2009 років народження разом із батьками та викладачами запросили для складання протоколів.

В «Укрзалізниця» висловили сподівання, що збитки компанії будуть повністю компенсовані.

Нагадаємо, що схожа подія трапилася на Дніпропетровщині, де «відзначилися» двоє дівчат, які також похизувалися своїми «подвигами» у мережі. Їх досить швидко ідентифікували, а батьки погодилися компенсувати збитки (про цей випадок читайте в російськомовній версії новини).

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Фото — скріншот

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