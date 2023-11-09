Статус УБД надаватимуть автоматично: Рада ухвалила новий закон

Верховна Рада України прийняла в другому читанні Закон № 9141, який спрощує процедуру присвоєння статусу учасника бойових дій. Тепер військовослужбовець не збиратиме документи — статус надаватиметься автоматично.

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За словами заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, це питання залишалося досить складним через необхідність збору військовослужбовцем чи військовою частиною чималого пакету документів, які, власне, і так є у держави.

«Прийнятим законом ми спрощуємо процедуру, і вже не військовий має бігати з папірцями й доводити своє право на отримання статусу учасника бойових дій, а держава, що має всі дані про цього бійця, повинна автоматично надавати такий статус», — пояснив парламентарій.

У документі, зокрема, передбачено, що від початку написання заяви на отримання статусу учасника бойових дій до отримання самого статусу має минути не більше 30 днів.

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Нагадаємо, що цього літа вже спрощували процедуру отримання статусу УБД, суттєво скоротивши перелік документів, які необхідно було подавати військовим.

Фото з відкритих джерел

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