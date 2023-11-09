Річниця націоналізації «Укрнафти»: як підприємство в руках держави ризикує зануритися у кризу

Націоналізоване рік тому ПАТ «Укрнафта» через корупцію та помилки нових топменеджерів ризикує зануритися у глибоку кризу та піти шляхом зупинених за часів незалежності та збанкрутілих держпідприємств, йдеться у статті на порталі «Телеграф».

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Зазначається, що весь рік після переходу рентабельного активу під контроль держави «Укрнафта» згадувалась у ЗМІ переважно не через якісь значні успіхи та руйнування корупційних схем, а навпаки.

Зокрема, довкола «Укрнафти» спалахнула низка скандалів через корупційну складову. Так, стало відомо, що ПАТ після призначення гендиректора Сергія Корецького почало допомагати одіозним мільярдерам. Власне, сам топменеджер вже фігурує у 4 кримінальних справах.

«З'ясувалось, що ПАТ продає арештований понад 10 років тому природний газ (собівартість якого є копійчаною) за зниженими цінами. У той час як наближеним до Корецького діячам зливали величезні об'єми цього газу всього по 18 тис. грн за тисячу кубометрів, для потреб українців „Нафтогаз“ змушений був купувати той самий газ майже по 24 тис. грн», — йдеться в матеріалі.

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Водночас ПАТ продає пальне для потреб ЗСУ зі значною переплатою ПДВ. У ціну 105 тис. тонн дизпального для Міноборони на 5,4 млрд грн закладені й 20% ПДВ (це 902 млн грн). При цьому постанова уряду № 178 дає право продавати пальне на потреби Сил оборони за 0%-ною ставкою ПДВ.

Труби компанія купує за завищеними в 1,5 раза цінами (у порівнянні з 2022-м) у підприємства одного відомого олігарха.

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Водночас новий менеджмент ПАТ нараховує собі захмарні зарплати: директор Корецький заробляє майже $ 45 тис. на місяць в «Укрнафті» та стільки ж — в «Укртатнафті», а інші «топи» щомісячно отримують від $ 10 тис. до $ 19 тис.

Ще одним фактом зловживань стала співпраця «Укрнафти» з юркомпанією «Астерс» без усякого тендера. На послуги адвокатів ПАТ викидає 10 млн грн щомісяця та 120 млн грн щорічно.

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Водночас через управлінський хаос в ПАТ Міноборони вже спробувало передати «Укрнафту» в управління Мінекономіки. «Це є приголомшливою подією, бо вилучалися пакети акцій ПАТ у міноритаріїв саме за спеціальним законом для потреб ЗСУ наказами головнокомандувача, і нова позиція військових, які, по суті, відмовляються від цих вилучених активів, повністю нівелює мету вилучення і його законність», — сказано у статті.

Щодо ключового управлінського органу «Укрнафти» — Наглядової ради, — то вона не функціює. Досі відсутні незалежні директори та аудиторський комітет.

«Ще одним підтвердженням кадрової кризи в ПАТ стала резонансна справа проти другого директора „Укрнафтобуріння“ Юрія Марковцева, призначеного „Укрнафтою“. НАБУ і САП оголосили підозру цьому топменеджеру у справі про розкрадання 1,3 млрд грн», — йдеться в матеріалі.

Також нагадується, що призначений голова Наглядової ради Олександр Грибан став підозрюваним в розслідуванні НАБУ та САП про розтрату 60 млн грн. При цьому за рік у ПАТ пройшли масові кадрові чистки: кваліфікованих працівників вищої та середньої ланок позвільняли, а натомість їх замінили «довіреними, але некомпетентними особами».

На цьому фоні для ПАТ ще й затвердили нереалістичний фінплан без орієнтації на потреби ЗСУ. А на додачу виявилось, що аудит, замовлений Корецьким (та який став інформприводом для звинувачення у порушеннях в компанії за часів попередників), був неправдивим та сфальсифікованим.

«Не все так добре з показниками видобутку, який новий менеджмент обіцяв збільшити до космічних розмірів. Попри грандіозні плани і звинувачення „папєрєдників“, видобуток підприємства не збільшився, а навіть незначно зменшився порівняно з попередніми роками… Відтак, якщо підсумовувати результати роботи „Укрнафти“ за рік після переходу ПАТ під контроль держави, висновки можна зробити невтішні», — резюмується у статті.

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