Ворог вночі атакував Україну з повітря: сили ППО ліквідували більшість ударних дронів та ракету

В ніч на п'ятницю, 10 листопада, російські окупанти знов атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіаційними ракетами.



Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

РЕКЛАМА

«Загалом було випущено шість ударних БпЛА „Shahed-136/131“ з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини», — йдеться у повідомленні.

Сили ППО України знищили п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

РЕКЛАМА

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що вночі агресор вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію.

Пошкоджені 3 приватні будинки та стільки ж теплиць. Побита господарська споруда. Люди вціліли.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вранці окупанти знов вгатили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.

Також чиновник нагадав, що нещодавно українські військові збили ворожий дрон на Дніпропетровщині. Йдеться про «Орлан-10» .

Нагадаємо, в ніч на 6 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами Х-59, Х-31, Х-22, «Іскандер-М» та протикорабельною ракетою «Онікс». Крім того, були запущені ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Під удар потрапила припортова інфраструктура Одеської області та об'єкти цивільної інфраструктури Херсона.

29

Читайте нас у Facebook та Instagram