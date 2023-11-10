Ворог вночі атакував Україну з повітря: сили ППО ліквідували більшість ударних дронів та ракету
В ніч на п'ятницю, 10 листопада, російські окупанти знов атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіаційними ракетами.
Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
«Загалом було випущено шість ударних БпЛА „Shahed-136/131“ з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини», — йдеться у повідомленні.
Сили ППО України знищили п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що вночі агресор вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію.
Пошкоджені 3 приватні будинки та стільки ж теплиць. Побита господарська споруда. Люди вціліли.
Вранці окупанти знов вгатили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.
Також чиновник нагадав, що нещодавно українські військові збили ворожий дрон на Дніпропетровщині. Йдеться про «Орлан-10» .
Нагадаємо, в ніч на 6 листопада російські окупанти атакували Україну ракетами Х-59, Х-31, Х-22, «Іскандер-М» та протикорабельною ракетою «Онікс». Крім того, були запущені ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Під удар потрапила припортова інфраструктура Одеської області та об'єкти цивільної інфраструктури Херсона.29