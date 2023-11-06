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Події

Нічний удар російських нелюдів по Одесі: поранено 8 людей, пошкоджено художній музей та житлові будинки

10:38 6 листопада 2023
Поруч з постраждалою будівлею музею

В ніч на понеділок, 6 листопада, російські окупанти в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету «Іскандер-М», протикорабельну ракету «Онікс», дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Удари були нанесені по припортовій інфраструктурі Одеської області та об'єктами цивільної інфраструктури Херсона.

«Внаслідок нічної російської атаки по Одесі 8 місцевих жителів отримали поранення», — повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, троє постраждалих з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено.

Наразі вони у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний.

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Крім того, в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що у центрі міста вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків і музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Наслідки ворожого нальоту на центр міста

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Обсяг збитків ще уточнюють

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Своєю чергою, в Одеському національному художньому музеї (ONFAM) повідомили, що його будівля була атакована за день до 124-річного заснування. Російська ракета поцілила поряд із будівлею музею. В приміщенні вибуховою хвилею пошкоджені стіни, вибито скло. Адміністрація музею після ворожої атаки перенесла всі заплановані заходи, а також скасувала день вільного відвідування Free Entrance Day. Також у музеї зазначають, що зараз триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження, тривають слідчі дії, все «має залишатися недоторканим».

Пошкодження в музеї

Постраждали картини і стіни

Реставрація пошкодженого майна триватиме довго

Нагадаємо, що для удару по півдню України в ніч на 6 листопада російські вороги застосували 22 дрона-камікадзе shahed-136/131 та чотири типи ракет. Більшість з них збили сили ППО.

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