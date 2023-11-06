Ворог вночі атакував Одесу ракетами та «шахедами»: били по інфраструктурі та жилим будинкам

В ніч на понеділок, 6 листопада, окупанти завдали комбінованої атаки по Одесі за допомогою крилатих та балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«рф в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету „Іскандер-М“, протикорабельну ракету „Онікс“, дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об'єктах цивільної інфраструктури Херсона», — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що сили протиповітряної оборони знищили дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.

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За даними Сил оборони півдня України, в Одесі зафіксовано влучення в центр міста та законсервовану промислову будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та Художній музей в історичній частині міста. Показово, що саме 6 листопада музей готувався відзначати своє 124-річчя.

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На жаль, влучанням дронів-камікадзе у припортову інфраструктуру було пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автомобілі із зерном. Пожежу оперативно ліквідували.

Нагадаємо, що набагато потужніший удар по Одесі російський ворог завдав у липні. Тоді було пошкоджено інфраструктуру порту, житлові будинки та Спасо-Преображенський собор.

Фото Сил оборони Півдня

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