П’яний інструктор ТЦК ледве не збив людину на Рівненщині

1 листопада мав відбутися суд над старшим солдатом, інструктором відділення рекрутингу та комплектування ТЦК Михайлом Ш. за фактом зловживання алкоголем під час керування транспортним засобом. За невідомих причин суд перенесено на 23 листопада. Громадськість висловлює стурбованість поточною ситуацію та вимагає від Міністерства оборони України й органів судової та виконавчої влади не дати можливості спустити справу на гальмах.

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11 вересня у м. Сарни у стані алкогольного сп'яніння під час керування транспортним засобом був затриманий Михайло Ш. — старший солдат, інструктор відділення рекрутингу та комплектування Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Поліціянти зафіксували неодноразові порушення водієм правил дорожнього руху. Під час затримання з’ясувалося, що Ш. знаходився за кермом в нетверезому стані (0,54 проміле), хоча на той час перебував на службі. Правоохоронці свідчать, що водій поводився неадекватно, дозволяв собі погрози у бік поліціянтів та стверджував, що він безробітний.

Михайло Ш. не вперше затриманий у стані алкогольного сп’яніння під час керування транспортним засобом. Аналогічний випадок відбувся 13 квітня 2015 року, тоді він відмовився пройти медичний огляд на предмет сп’яніння, визнав провину та отримав штраф 3 400 гривень.

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У відкритих джерелах ЗМІ також є інформація, що у Михайла давно є проблеми з алкоголем. Зокрема, згадується звільнення його у 2012 році через «постійні алкогольні запої».

Михайло Ш. не вперше потрапляє в поле зору правоохоронних органів. 16 лютого 2022 року у ЗМІ з’явилася інформація, що СБУ та журналісти виявили злочинну схему «розмитнення» авто на Рівненській митниці. Одним з активних учасників шахрайської угоди був Ш. Завдяки злочинній схемі було завдано шкоди державі на суму майже 5 млн гривень.

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Особливістю психологічного портрета старшого солдата та інструктора можна вважати інформацію з відкритих джерел, де вказано: Михайло Ш. є власником скандального анонімного телеграм-каналу «Держмитслужба», де за грошову винагороду у 20 000 гривень писав компроментуючі пости-наклепи на власних колег.

Нацполіцією порушено проти Ш. кримінальну справу за фактом незаконних публікацій даних із системи «Інспектор» та розміщення внутрішніх документів на сторінках у соцмережах — порушення 361-ї та 362-ї статей ККУ.

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Окремо зазначимо, що гроші за пости-наклепи зараховувалися на картку його безробітньої дружини. До речі, саме на неї оформлена елітна автівка Audi Q7, на якій був затриманий Михайло Ш. в стані алкогольного сп'яніння в м. Сарни. Перебуваючи на службі та у військкоматі, Ш. дозволяє собі зловживати алкогольними напоями, перевищувати швидкість, створювати аварійні ситуації, погрожувати поліціянтам, дозволяє собі надавати представникам правоохоронних органів недостовірну інформацію про себе.

Окремо громадськість вважає за доцільне звернутися до органів судової та виконавчої влади з вимогою взяти цю резонансну справу під власний контроль. Також пильна увага до ситуації має бути з боку Міністерства оборони України, адже це саме їх працівники дозволяють собі під час війни таку поведінку, яка паплюжить честь мундира.

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