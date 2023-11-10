У родині Гори з «Гри престолів» сталося страшне горе

У сім'ї знаменитого ісландського актора і стронгмена Хафтора Бьорнссона, який переміг у боксерському поєдинку найсильнішу людину планети, сталося горе. Дружина богатиря, відомого за роллю Григора «Гори» Клігана в серіалі «Гра престолів», народила мертву дівчинку, повідомляє The Sun.

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У жовтні 34-річний Бьорнссон і його дружина Келсі Хенсон повідомили, що чекають на другу дитину, яка мала з'явитися на світ у березні 2024-го.

Але напередодні зірковий ісландець повідомив у соцмережах про трагедію. «Грейс Морган Хафторсдоттір народилася 8 листопада на терміні вагітності 21,5 тижня. На жаль, її серце перестало битися. Слова не можуть описати наш біль від цієї втрати», — підписав силач фото, на якому його дружина тримає мертву дитину.

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Зазначимо, що Хафтор (його зріст — 206 см) та мініатюрна канадка Келсі (її зріст — 157 см) познайомилися шість років тому, коли силач відвідав закусочну дівчини, коли був у її місті на змаганнях із підняття ваги. Офіціантка, яка впізнала зірку, попросила ісландця зробити селфі… З того часу пара разом. У вересні 2020 року у них народився син Стормур Магні Хафторссон.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині найціннішого гравця Матчу всіх зірок НХЛ сталася страшна трагедія.

Фото Instagram

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