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Суспільство та люди

Гірше «шахедів»: Подоляк розповів, на яких автомобілях скоро заборонять їздити в Україні

19:41 10 листопада 2023
Автомобільні вихлопи

З початку року в Україні розглядається важливий захід для зменшення шумового забруднення — заборона автомобілів, які не мають глушників.
І тривалі дискусії, здається, скоро знайдуть своє логічне завершення: влада збирається втілити ідею в життя, пише автомобільне видання з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Наразі поліція не має повноважень перехоплювати водіїв надмірно гучних транспортних засобів, які можна порівняти з шумом, що створюють іранські безпілотники shahed. Для вирішення цієї проблеми розробляється новий законопроект, який має на меті надати владі повноваження ефективно боротися з шумовим забрудненням.

Наголошуючи на демократичних принципах, Подоляк зазначив, що у вільному суспільстві дії, які прямо не заборонені, повинні вважатися дозволеними. Однак, якщо транспортні засоби спричиняють надмірний шум, законодавці повинні обміркувати і розробити відповідні правила, щоб протистояти цій проблемі.

Також радник голови Офісу висловив сподівання, що після того, як законопроект буде винесено на розгляд парламенту, його приймуть і він ефективно функціонуватиме.

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Нагадаємо також, що нині робота двигуна авто досконально перевіряється хіба що під час його техогляду, який наразі обов'язковий лише для вантажівок, автобусів і легкових автомобілів, залучених до комерційної діяльності (зокрема таксі).

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