Обов’язковий техогляд авто в Україні: кому треба пройти до кінця року

До кінця поточного року деяким транспортним засобам потрібно пройти обов’язковий технічний огляд, згідно з державними стандартами України.

РЕКЛАМА

Про це пишуть Економічні новини.

Зазначається, що техогляд в установах, які отримали акредитацію Мінінфраструктури, повинні пройти автомобілі незалежно від форми реєстрації власності, що використовуються на магістральних дорогах.

Техогляд авто проводиться згідно з державними стандартами України. Проводити техогляд можуть установи, які отримали акредитацію Мінінфраструктури.

РЕКЛАМА

Періодичність проведення обов’язкових технічних оглядів регулюється статтею 35 Закону України «Про дорожній рух».

Техогляд у 2023 році буде обов’язковим для таких автомобілів:

РЕКЛАМА

великі вантажні авто, старше одного року — один раз на рік;

автобуси, що перебувають в експлуатації понад два роки — раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 т, старші 2 років — один раз на два роки;

легкові автомобілі, що використовуються для роботи в таксі, старші за два роки — один раз на рік;

колісні трактори, що експлуатуються понад два роки — один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) — щороку;

колісно-транспортні засоби, залучені для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів — один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

Після проведення випробувань ВТК, водію чи власнику кожного транспортного засобу, який згідно з випробуванням визнано технічно справним, випробувальна лабораторія складає протокол, у якому зазначено термін наступного обов’язкового технічного огляду автомобіля.

Від проведення випробувань перевірки технічного стану звільнено такі автомобілі:

РЕКЛАМА

усі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від терміну експлуатації, якщо вони не залучені до діяльності для отримання прибутку;

нові легкові автомобілі та причепи, які використовуються для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не більше двох років.

Документи для проходження техогляду у 2023 році

Список документів для техогляду залежить від призначення, типу та власника авто, але є кілька обов’язкових документів:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Скільки коштує техогляд у 2023 році

За даними фахівців Асоціації транспорту та інфраструктури, вартість техогляду в 2023 році становить:

від 1120 гривень— для легкових автомобілів;

від 1344 гривень— для автобусів масою понад 5 тонн;

від 1440 гривень— для вантажних машин масою понад 12 тонн.

Вартість техогляду причепів починається від 1120 гривень за найлегші моделі. За причеп масою понад 10 тонн доведеться заплатити 1322 гривень.

Зміни у проведенні техогляду у 2023 році

Згідно з новою постановою, яку ухвалив Кабмін, в Україні передбачені такі зміни у процедурі техогляду:

впровадження електронного протоколу для результатів обов’язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії при необхідності;

імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року (документ зобов’язує всі держави-члени проводити періодичні перевірки безпеки та викидів більшості типів автотранспортних засобів);

визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов’язкового технічного контролю;

впровадження відеофіксації процесу обов’язкового технічного контролю, замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.

Відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.

Згодом прийняли рішення, що фіксувати на відео процес перевірки транспортного засобу не потрібно під час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Подібне рішення прийняли для полегшення роботи операторів технічного контролю під час воєнного стану та зосередження на основній своїй задачі — перевіряти технічну справність транспортних засобів.

Нагадаємо також про три нові зміни до правил дорожнього руху, про які забувають водії.

83

Читайте нас у Facebook та Instagram