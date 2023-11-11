Право на демобілізацію: родини захисників України вимагають визначення конкретних термінів служби

У Києві та інших містах України 12 листопада о 12:00 відбудеться мирний пікет, на якому родини захисників вимагатимуть демобілізації військових та визначення конкретних термінів служби. Раніше відповідні звернення залишились без відповіді.

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«Нам потрібно, щоби кожен мобілізований мав право демобілізуватися, відстоявши 18 місяців на захисті країни. Ця вимога не про те, що треба всім скласти лапки й піти з фронту. Багато хто з військових за власним бажанням не скористається цим правом, але воно має в них бути! Наявність правового визначення термінів служби надає самим військовим і їхнім сім’ям точку опори», — написала в соцмережі одна зі співорганізаторок пікету Катерина Цвігун.

Учасники пікету за право на демобілізацію підготували колективне звернення до учасників Ставки Верховного Головнокомандувача, в якому йдеться про те, що ситуація невизначеності термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців, до соціальної напруги між військовими та цивільними, а також до деморалізації особового складу.

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«Наші військовослужбовці захистили та попіклувались про кожну людину, кожного громадянина, що зараз може жити повноцінним цивільним життям. Настав час суспільства та держави попіклуватися про них. Чи не заслужили наші хлопці на повагу? Розуміння? Відпочинок?» — йдеться у колективному зверненні до військового кабінету. Родини захисників просять керівництво країни розглянути дане звернення та вирішити питання визначення кінцевих термінів проходження військової служби та проведення демобілізації.

На заходах, які 12 листопада проведуть родини захисників у великих містах України, буде проводитись збір підписів під зверненням до Ставки Верховного Головнокомандувача з вимогами встановлення строку демобілізації.

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Раніше повідомляли про те, що 27 жовтня дружини військовослужбовців провели пікети в містах України з вимогою проведення демобілізації для бійців, що воюють від початку повномасштабного вторгнення. Відповідне звернення було скероване президенту України.

На фото в заголовку: Пікет дружин військовослужбовців 27 жовтня 2023 року в Києві

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