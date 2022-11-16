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Суспільство та люди

В Україні можуть скоротити термін служби мобілізованих: слово за Зеленським

12:02 16 листопада 2022
Бійці ЗСУ

В Україні, де триває загальна мобілізація, президенту України запропонували дозволити демобілізацію за бажанням мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік.

Така пропозиція міститься у петиції, що набрала більше 25 тисяч підписів громадян. Згідно із законом, на неї має відповісти очільник держави.

Автор петиції пропонує чітко прописати у законодавстві почерговість проходження військової служби, обмежити термін служби за мобілізацією одним роком та гарантувати відстрочку для тих, хто відслужив цей термін і демобілізований. Термін відстрочки — не менше п’яти років, у залежності від потреб армії.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що наразі в лавах Сил оборони вистачає людей, але у разі зміни ситуації на фронті може бути проведена додаткова мобілізація.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

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