В Києві жінки зібрались на мирний пікет: пропонують демобілізувати тих, хто відслужив 18 місяців

В Україні повномасштабна війна триває вже понад 600 діб. В п'ятницю, 27 жовтня, в Києві та інших великих містах України о 10.00 почався мирний пікет дружин, матерів, дівчат, дітей у підтримку демобілізації після 18 місяців служби за власним бажанням.

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Організатори акції підкреслюють, що нашим захисникам та захисницям потрібна підтримка суспільства. Поки вони захищають наші життя, ми маємо захищати їхні права.

Прохання про надання можливості демобілізуватися військовослужбовцям підтримали понад 25 тисяч українців. Тепер його має розглянути президент. Про це йдеться на сайті електронних петицій.

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«Вже понад рік наші військові знаходяться на фронті й не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути, тому існує нагальна необхідність врегулювати терміни. Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових. Слід особливо врахувати, що після початку повномасштабного вторгнення першими прийшли в армію добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. Виходить, що держава та суспільство могли покластися на цих людей для свого захисту — натомість, ці люди, без чітко прописаних прав і термінів служби, наразі не можуть покластися на державу та суспільство», — пише авторка петиції Марина Смішко.

Жінка наголосила, що українським захисникам потрібен відпочинок для відновлення сил.

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«Вони, як і фізично, так і морально — виснажені, і з кожним днем їм стає важче. Діти не бачать батьків, батьки — дітей», — додала вона.

Тому пані Марина пропонує президенту надати військовослужбовцям, які відслужили 18 місяців, відпочинок хоча б на пів року або рік.

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Оскільки петиція набрала понад 25 тисяч голосів, тепер президент України має розглянути її та надати публічну відповідь.

Відомо, що 29 березня народний депутат Олексій Гончаренко ініціював петицію про демобілізацію військових через 18 місяців. На неї й досі немає відповіді Зеленського.

24 березня у Верховну Раду України внесли законопроєкт № 9142, у якому йшлося, що українці мають право демобілізуватися через 18 місяців з моменту мобілізації. Проте на голосування проєкт закону так і не винесли.



Тому родини військових закликали вийти на мирну акцію у своїх містах, запропонувати президенту вирішити питання демобілізації наших захисників, які відслужили півтора року.

Також акції проходять у низці міст України.

У Кропивницькому рідні та близькі військових зібралися, аби висловити думку щодо необхідності визначеного терміну служби.

Біля Запорізької ОДА також проходить мирний пікет на тему демобілізації.

Це Львів. Учасників акції стає все більше.

Дніпро. Жінки закликають дати відпочинок тим, хто 18 місяців на фронті.

Одеса

Разом тим, дехто забуває про війну та тих, хто захищає Україну. «ФАКТИ» писали про ганебний скандал у Києві, де представницю «Азову» на бізнес-заході попросили сховатися через те, що «військова форма лякає» присутніх.

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