Херсон знову під вогнем окупантів: влучили по обласній бібліотеці

У неділю, 12 листопада, близько п'ятої години ранку армія рф завдала ракетного удару по Херсону.

Під ударом опинилась обласна бібліотека імені Гончара, там виникла пожежа, повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Попередньо, без постраждалих.

«Одне з влучань — по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі — суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв», — повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

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За його інформацією, за минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, СПГ, БПЛА та авіації, 1 з них — ракетний по Херсонській області.

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По місту Херсон ворог випустив 22 снаряди. Є руйнування. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Цієї ночі Сили ППО збили ракету Х-59 на Миколаївщині, ще одна Х-59 та, ймовірно, «Іскандер» влучили по відкритій території, повідомили в Миколаївській ОВА. Через падіння уламків пошкоджені кілька будинків. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, 11 листопада виповнився рік від звільнення Херсона від російських окупантів. В яких умовах живуть херсонці через рік після його звільнення, читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

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