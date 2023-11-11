Окупанти накрили вогнем центр Херсона у річницю визволення міста: є жертви (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 11 листопада окупанти обстріляли місто Торецьк Донецької області та Херсон. Під час обстрілу загинули двоє цивільних. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 11 листопада 2023 року армія рф нанесла черговий потужний удар, ймовірно, з артилерії по м. Торецьку. Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки. Під шквал ворожого вогню потрапили двоє людей — 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Отримані ними тілесні ушкодження виявились несумісними з життям», — йдеться у повідомленні.

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Також в результаті вибухів розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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Крім того, росіяни обстріляли 11 листопада середмістя Херсона. Чоловік загинув, поранені дві місцеві жительки. Одну жінку ушпиталили у стані середньої тяжкості. Про це у Telegram повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

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Як повідомила у Telegram Херсонська ОВА, обстріл стався близько 15:20. Військові рф поцілили в багатоквартирний будинок. 29-річна жінка отримала поранення голови, шиї та ніг. Її шпиталізували до лікарні. У 53-річної херсонки — контузія та травма ноги. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Пізніше в Херсонській обласній прокуратурі повідомили про трьох поранених: чоловіка і двох жінок. Чоловік, який отримав травми під час обстрілу Херсона військами рф помер у лікарні, уточнили в прокуратурі.

Як писали «ФАКТИ», сьогодні виповнюється рік від звільнення Херсона від російських окупантів. Тоді мешканці міста оваціями зустрічали рідну армію. Відома блогерка Олена Наумова розповіла, як зараз живе обласний центр, який наразі є прифронтовим містом.

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