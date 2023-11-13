Шалені гроші: картину Пікассо продано за 139 млн доларів

На аукціоні Sotheby's невідомий покупець придбав картину Пабло Пікассо «Жінка з годинником». Він виклав за шедевр 139 млн доларів. Це друга за вартістю робота іспанського художника, коли-небудь куплена на офіційних торгах. Нагадаємо, що в Нью-Йорку померла французька художниця і письменниця Франсуаза Жило, яка була подругою і музою Пабло Пікассо.

РЕКЛАМА

Рекорд належить одній з картин серії «Алжирські жінки», яку 2015 року Christie's продав за 179,3 млн доларів.

Те, що «Жінка з годинником» викличе ажіотаж, було зрозуміло одразу. Представники Sotheby's прогнозували, що полотно можуть купити за 120 млн доларів. Тепер вони раді, що помилилися.

Понад півстоліття картина Пікассо перебувала в приватній колекції американської світської левиці Емілі Фішер Ландау. Вона прославилася в усьому світі як тонкий поціновувач живопису. Їй вдалося зібрати твори мистецтва, загальна вартість яких оцінюється в сотні мільйонів доларів.

Ландау померла в березні 2023 року у віці 102 років. І тепер багато шедеврів з її колекції підуть з молотка. «Жінка з годинником» стала першим із них.

Пікассо написав картину 1932 року. Він зобразив на ній французьку модель Марі-Терезу Волтер. У той період вони були коханцями. Француженці було лише 17 років, коли вона познайомилася з 45-річним Пікассо. Художник спочатку тримав їхній роман у таємниці, оскільки все ще був одружений з українською балериною Ольгою Хохловою.

РЕКЛАМА

Марі-Терезу називають «золотою музою» Пікассо. Вона позувала іспанському художнику для багатьох його картин, зокрема для «Оголена, що лежить», яку 2022 року продали на аукціоні за 67,5 млн доларів.

Нагадаємо, що Пабло Пікассо народився в Малазі 1881 року. У 1904 він переїхав до Парижа. Там іспанець став одним із найбільш значущих художників ХХ століття. Він написав щонайменше 150 тисяч робіт, при цьому постійно експериментував зі стилями та тематикою. Пікассо помер у Франції 1973 року у віці 92 років.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що знайдено вкрадені в Греції картини Пікассо і Мондріана.

161

Читайте нас у Facebook та Instagram