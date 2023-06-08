Померла муза Пікассо: Франсуазі Жило був 101 рік

У вівторок, 6 червня, у Нью-Йорку на 102-му році життя померла французька художниця і письменниця Франсуаза Жило. Протягом приблизно 10 років вона була подругою і музою Пабло Пікассо.

Франсуаза народилася 26 листопада 1921 року в передмісті Парижа Нейї-сюр-Сен. Вона захопилася живописом, і 1943 року в столиці Франції відбулася її перша персональна виставка. Організувати її було складно, оскільки Париж був окупований німцями.

Роботи 22-річної художниці були зустрінуті добре. Виставку відвідав Пабло Пікассо. Він познайомився з Жило. Дівчина справила на нього враження. У Пікассо був на той момент дуже важкий період у стосунках з Дорою Маар. У підсумку він розлучився з нею і запропонував Франсуазі жити разом з ним. Між ними була суттєва різниця у віці — 40 років. Проте Жило піддалася чарам Пікассо.

Франсуаза Жило з Пабло Пікассо

Вони поїхали на південь Франції. Франсуаза народила двох дітей — сина Клода (1947 рік) і дочку Палому (1949 рік).

Однак Пікассо залишився вірним собі. Незабаром він став зраджувати Жило. У 1953 році Франсуаза забрала дітей і пішла від Пабло. Через два роки вона вийшла заміж за художника Люка Симона. У 1956 році у них народилася дочка Орелія. Подружжя розлучилося 1962 року за взаємною згодою.

Жило написала кілька книг. Найбільшою популярністю користувалися її мемуари «Моє життя з Пікассо». Пабло намагався заборонити публікацію книги, але програв зрештою три судові процеси. Мемуари вийшли і стали бестселером. За їхніми мотивами було знято фільм.

Пікассо був такий злий, що перестав спілкуватися з Клодом і Паломою.

У 1970 році Франсуаза вийшла заміж знову. Її чоловіком став відомий вірусолог Джонас Солк. Він створив вакцину проти поліомієліту.

Жило продовжувала писати картини. Її роботи виставлялися в багатьох відомих музеях — у Метрополітен-музеї, Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку та Центрі Помпіду в Парижі. У червні 2021 року її картину «Палома з гітарою» було продано на онлайн-аукціоні Sotheby's за 1,3 мільйона доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що картину Фріди Кало продали на аукціоні Sotheby's за рекордні 39,4 мільйона доларів.

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