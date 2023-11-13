Литва позбавить громадянства знамениту балерину Лієпу через підтримку путіна

Вивчивши публічні заяви російської балерини Ілзе Лієпи, проти якої в Литві раніше були введені санкції, МВС країни доручило Департаменту міграції розпочати процедуру позбавлення литовського громадянства, наданого балерині як виняток, повідомляє Delfi.

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«Публічні заяви Ілзе Лієпи розцінюються як такі, що дискредитують державу», — заявляє МВС.

Як повідомлялося раніше, ще минулої п'ятниці Департамент міграції направив запити до Міністерства закордонних справ (МЗС), Департаменту державної безпеки (ДДБ) та Департаменту поліції — щодо загроз державній безпеці, що походять від І. Лієпи, або підтримки ворожого режиму.

Після отримання інформації з Департаменту, МВС звернеться до президента, який на підставі висновку Комісії з громадянства ухвалює остаточні рішення щодо позбавлення громадянства, наданого як виняток.

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Литовське громадянство російській балерині І. Лієпі було надано у 2000 році як виняток — таке рішення було прийнято з урахуванням того, що солістка московського Великого театру понад 10 років танцювала з литовським артистом балету Пятрасом Скірмантасом.

Як писали «ФАКТИ», раніше знаменитий Нью-Йоркський оперний театр Метрополітен опера розірвав контракти з артистами та інституціями, які підтримують путіна та його політику. Зокрема, було розірвано контракти з диригентом Валерієм Гергієвим та співачкою Ганною Нетребко.

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