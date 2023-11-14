В Ісландії оголошено надзвичайний стан: названо причину

Минулого року на Сицилії сталося виверження вулкана Етна. А тепер в Ісландії оголошено режим надзвичайного стану. Причиною такого рішення стала висока ймовірність виверження вулкана Фаградальсф'ядль. Він «прокинувся» 2021 року після восьми століть сплячки. І ось тепер, після серії землетрусів, готовий влаштувати справжню катастрофу, стверджують метеорологи.

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Ситуація настільки серйозна, що уряд Ісландії закликав мешканців міста Гріндавік, що розташоване за вісім кілометрів від вулкана, залишити свої домівки й евакуюватися в безпечне місце.

Поруч із вулканом розташований міжнародний аеропорт Кеблавік. І це ставить під загрозу повітряне сполучення з Ісландією.

Професор вулканології з Університету Ісландії Тор Тордасон заявив, що магма наразі перебуває на глибині менше ніж 800 метрів від поверхні вулкана.

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«На жаль, виверження неминуче. І воно відбудеться дуже скоро. Місто Гріндавік перебуває в його зоні», — заявив Тордасон.

Новини з Ісландії сполошили авіакомпанії по всьому світу. Усі ще дуже добре пам'ятають, як у квітні 2010 року виверження вулкана Еяф'ятлайокютль призвело до найбільшого з часів Другої світової війни закриття повітряного простору над усією Європою. Цілий тиждень польоти над більшою частиною європейських країн були заборонені, тому що небо закрила гігантська хмара вулканічного попелу. І вона не могла розсіятися через погодні умови.

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У результаті було скасовано загалом близько 100 тисяч рейсів. Приблизно 10 млн пасажирів не змогли скористатися своїми квитками. Авіакомпанії зазнали збитків, які оцінювалися в 2,5 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що вперше за 50 років сталося виверження вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма.

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