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Світ

В Ісландії оголошено надзвичайний стан: названо причину

13:20 14 листопада 2023
вулкан Фаградальсф'ядль

Минулого року на Сицилії сталося виверження вулкана Етна. А тепер в Ісландії оголошено режим надзвичайного стану. Причиною такого рішення стала висока ймовірність виверження вулкана Фаградальсф'ядль. Він «прокинувся» 2021 року після восьми століть сплячки. І ось тепер, після серії землетрусів, готовий влаштувати справжню катастрофу, стверджують метеорологи.

Ситуація настільки серйозна, що уряд Ісландії закликав мешканців міста Гріндавік, що розташоване за вісім кілометрів від вулкана, залишити свої домівки й евакуюватися в безпечне місце.

Поруч із вулканом розташований міжнародний аеропорт Кеблавік. І це ставить під загрозу повітряне сполучення з Ісландією.

Професор вулканології з Університету Ісландії Тор Тордасон заявив, що магма наразі перебуває на глибині менше ніж 800 метрів від поверхні вулкана.

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«На жаль, виверження неминуче. І воно відбудеться дуже скоро. Місто Гріндавік перебуває в його зоні», — заявив Тордасон.

Новини з Ісландії сполошили авіакомпанії по всьому світу. Усі ще дуже добре пам'ятають, як у квітні 2010 року виверження вулкана Еяф'ятлайокютль призвело до найбільшого з часів Другої світової війни закриття повітряного простору над усією Європою. Цілий тиждень польоти над більшою частиною європейських країн були заборонені, тому що небо закрила гігантська хмара вулканічного попелу. І вона не могла розсіятися через погодні умови.

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У результаті було скасовано загалом близько 100 тисяч рейсів. Приблизно 10 млн пасажирів не змогли скористатися своїми квитками. Авіакомпанії зазнали збитків, які оцінювалися в 2,5 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що вперше за 50 років сталося виверження вулкана Кумбре-В'єха на острові Ла Пальма.

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