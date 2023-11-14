Дикий кабан вбив російського розвідника біля Чорнобильської АЕС

Російська диверсійна група з території Білорусі зайшла у Чорнобильську зону й зіткнулася там зі стадом диких кабанів.

Через ризик «засвітитися», диверсанти не стали стріляти у тварин. Кабанам вдалося наздогнати одного з військових. Після зіткнення з одним з них російський окупант невдало впав і вдарився головою об камінь. Він загинув на місці.

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Про це повідомляє російський Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

Зазначається, що нечисленна ворожа диверсійна група з території Білорусі проникла у зону відчуження, оминувши пости контролю та спостереження.

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«Якоїсь миті група проходила лісом і зіткнулася зі стадом диких кабанів, які там водяться. Стріляти в тварин можливості не було, оскільки гучні звуки пострілів могли б видати розвідників. Кабанам вдалося наздогнати одного з військових. Після зіткнення з однією з тварин він невдало впав і вдарився головою об камінь. Загинув на місці», — йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого окупанта його «товариші"не евакуювали. А план операції довелося міняти.

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Від українського командування про цей випадок інформації наразі не було.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ завдали удару по штабу угрупування «Днепр» на півдні. Було знищено три старших офіцери штабу.



Загальні втрати противника в Україні з 24 лютого 2022 року складають понад 300 тисяч військових.

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