Ліквідовано три старших офіцери: ЗСУ знищили штаб угрупування «Днепр»

ЗСУ знищили центр управління угруповання армії рф «Днепр», який відповідає за бойові дії в Херсонській області. В результаті ліквідовані троє російських полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії. Ймовірно, загиблих більше.

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Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Ракетного удару ЗСУ завдали 1 листопада.

Командний пункт росіян був замаскований та розміщувався у пансіонатах «Юний» та «Блакитне полум'я» у селі Стрілкове Генічеського району, на Арабатській стрілці.

«Це просто блискуче! 1 листопада в 11.00 ЗС України завдали ракетний удар по центру управління угруповання військ „Днепр“ ЗС РФ, яке відповідає за бойові діі на півдні України у Херсонській області. Командний пункт був замаскований та розміщувався у пансіонатах „Юний“ та „Блакитне полумя“ у селі Стрілкове Генічеського району, на Арабатській стрілці», — пише журналіст.

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Вже підтверджено (свіжими некрологами з рф), що внаслідок удару були знищені три старших офіцери штабу:

- полковник Вадим Добряков, заступник начальника центру управління «Днепр»;

- полковник Олександр Галкін, заступник начальника центру управління «Днепр»;

- полковник Алексей Коблов, начальник відділу планування вогневого ураження противника.

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Відомо, що угрупованням «Днепр» керує генерал-полковник Михайло Теплінський. Про те, чи був в момент удару в штабі «Днепр» командувач Теплінський, поки нічого не відомо.

За словами Бутусова, «Днепр» — це один з найвищих штабів росії. Його знищення є «найбільшим успіхом зі знищення „центрів прийняття рішень“ росії під час війни».

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«Судячи з цих даних, очевидно, що ракета точно уразила самий російський штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, що крім ліквідованих старших офіцерів, були і численні втрати військовослужбовців низького звання», — підсумував Бутусов.

Нагадаємо, 7 листопада ЗСУ вдарили по центру підготовки операторів БПЛА в окупованому Донецьку.



Як повідомляли «ФАКТИ», за минулу добу знищено майже 800 окупантів, 29 артсистем та 22 «броньовика» ворога.

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