Бійці ЗСУ ліквідували майже тисячу російських вбивць і знищили їх 20 смертоносних артсистем, — Генштаб

Початок 629-ї доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України відзначився ворожими ракетними та артилерійськими обстрілами, які супроводжувалися також пуском ударних дронів з Краснодарського краю країни-агресора.

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А наприкінці минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, серед містян є загиблі і постраждалі.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на полі бою протягом доби відбулося 80 бойових зіткнень з ворогом, під час яких було знищено ще близько 820 окупантів, 8 танків, 7 ББМ, 20 артилерійських систем на одну систему РСЗВ.

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Зокрема на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, наші воїни відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки Луганської області та Торського Донецької області, там оборонцями відбито 6 потужних атак.

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На Бахмутському напрямку штурмові дії загарбників тривали біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, 15 їхніх атак було відбито. Одночасно Сили оборони продовжують свої штурмові дії південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 18 атак.

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На Мар’їнському напрямку безуспішні штурмові дії ворог проводив в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, наші захисники відбили 24 атаки.

На Шахтарському напрямку противник вів штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також одного удару по зенітно-ракетному комплексу противника. На рахунку ж підрозділів ракетних військ цієї доби — ураження 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох пунктів управління, шести артилерійських засобів, засобу протиповітряної оборони та ще однієї важливої цілі противника.

Нагадаємо, що польський генерал попередив українців про підготовку ворогом власної контрнаступальної операції, яку війська диктатора путіна, імовірно, розпочнуть взимку.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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