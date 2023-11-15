Ембарго на алмази та скраплений газ: що буде у 12-му пакеті санкцій ЄС проти рф

Європейська комісія передала країнам ЄС проєкт 12-го пакету санкцій проти росії. Серед них є дві польські вимоги: ембарго на російські алмази та скраплений газ.

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Заборона на імпорт алмазів узгоджена з G7 і включає систему моніторингу та ідентифікації каменів від копальні до споживача, щоб ефективно виключити російські алмази з ринку. Досі російські діаманти потрапляли на світовий ринок через, наприклад, Індію, звідки далі експортувалися без жодних вказівок на їхнє походження, пише RMF FM.

12-й пакет санкцій також включає пропозицію щодо запровадження ембарго ЄС на скраплений природний газ (СПГ) з росії, який, попри те, що є нафтопродуктом, досі не підпадав під дію ембарго ЄС.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оголосив, що 12-й пакет також включатиме подальші обмеження щодо граничної ціни на російську нафту та подальші торговельні обмеження.

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за даними британської розвідки, висока інфляція в росії вплине на її витрати на фінансування війни.

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