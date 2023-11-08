Висока інфляція в росії вплине на витрати на фінансування війни

Хоча економічні санкції й не зупинили агресивну війну путіна, але зростання інфляції в росії напевно збільшить витрати на фінансування бойових дій в Україні, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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У щоденному звіті розвідки повідомляється, що інфляція в росії зросла до 6% у вересні з 5,3% у серпні, що було викликано зростанням цін на споживчі товари, такі як продукти харчування і паливо. Центральний банк російської федерації відреагував на це підвищенням ключової процентної ставки на 2 процентних пункти, яка зараз становить 15%, що є найвищим рівнем з травня 2022 року.

Крім того, існує висока ймовірність того, що ЦБ рф утримуватиме процентні ставки на високому рівні до 2024 року, а це збільшить вартість запозичень для російських споживачів і, ймовірно, також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу. Через зростання попиту, частково зумовлене значним збільшенням витрат на оборону, а також постійним тиском на ринку праці, що звужується, російська економіка, ймовірно, опиниться під загрозою перегріву.

«Висока ймовірність того, що інфляція в росії у 2024 році залишиться вище цільового рівня в 4%. Збереження високої інфляції, ймовірно, призведе до скорочення реальних державних витрат, особливо в таких сферах, як соціальний захист, де витрати зростають повільніше, ніж інфляція. Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки на фінансування війни», — йдеться в оцінці Міністерства оборони Великої Британії.

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Тим часом США надають Україні черговий пакет військової допомоги. «ФАКТИ» писали, що саме отримають Збройні Сили.

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